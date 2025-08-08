Лера Кудрявцева призвала любовника Полины Дибровой отдать деньги жене и детям. Телеведущая прокомментировала развод Романа Товстика в Telegram-канале.

По данным СМИ, Дмитрий и Полина Дибровы разводятся из-за ее измены с Романом. Якобы модель состояла в тайных отношениях с мужем подруги, у которого шесть детей. Лера Кудрявцева предположила, что Роман платит журналистам за статьи, порочащие репутацию жены. Телеведущая возмутилась его поступком и призвала отдать деньги за заказные тексты детям.

«Не надо раздавать бабло, как говорят, для заказных статей! Отдай это бабло своей жене и детям! Их у тебя 6! У тебя же компания заточена на семейные ценности, так докажи это!» — высказалась Лера.

На данный момент ни Полина, ни Дмитрий не комментировали новость об измене. Также модель не подтверждала связь с мужем подруги. При этом известно, что супруги действительно разводятся и уже наняли адвокатов.

Также сообщалось, что предполагаемый любовник Полины Дибровой мог заплатить ее мужу Дмитрию за тихий развод.