«Я вам спою еще на бис»: Кристина Орбакайте после отмены концертов в РФ напомнила о себе словами Пугачевой

После массовой отмены гастролей по городам России и отъезда из страны певица Кристина Орбакайте решила напомнить о себе и показать, что находится в прекрасной форме. В своем блоге она опубликовала видео, на котором предстала перед поклонниками в облегающем платье черного цвета.

«Я вам спою еще на бис», — процитировала Кристина слова из песни своей знаменитой матери Аллы Пугачевой, позируя перед зеркалом.

Таким образом 52-летняя Орбакайте, вероятно, намекнула, что еще обязательно выступит с концертами в России. Также в июне у нее запланированы гастроли в Израиле. Вероятно, на сцене может появиться и сама Пугачева. Кроме того, Кристина собирается в осенний тур по США и Канаде.

«Песню на бис» написали для Аллы Пугачевой композитор Раймонд Паулс и поэт Андрей Вознесенский. Впервые она прозвучала в 1981 году.

Ранее уехавшая из России Алла Пугачева в честь своего 75-летия решила завести YouTube-канал, чтобы периодически напоминать бывшим соотечественникам о своем существовании. При этом интерес пользователей оказался низким, поэтому за рекламу канала взялась Кристина Орбакайте, но неудачно.

Также глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин рассказал, что ему стали известны заработки Орбакайте в России. По его словам, дочь Пугачевой приехала перед Новым годом из США, проехалась с корпоративами, положила себе в карман около 100 млн рублей и уехала обратно.