Виталий Бородин рассказал, что Кристина Орбакайте заработала в России 100 млн. Об этом сообщает NEWS.ru.

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин рассказал в беседе с журналистами о том, что ему стали известны заработки Кристины Орбакайте в России. По словам активиста, дочь Аллы Пугачевой ненадолго приезжала в Россию для выступлений на частных мероприятиях.

«Орбакайте приехала перед Новым годом в Россию, проехалась с концертами, корпоративами, положила себе в карман около 100 млн рублей и поехала обратно», — рассказал он.

Кроме того, активисты узнали о стоимости недвижимости Филиппа Киркорова. Якобы, его квартира в Москве стоит порядка миллиарда рублей. По словам Бородина, несколько десятков миллионов заработала на российских слушателях и Алла Пугачева.

«Пугачева где-то записала клип, песню и в течение суток заработала 20 млн рублей. Они далеко не бедные люди, миллиардеры, миллионеры», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что продюсеры и психолог объяснили поведение вернувшейся в Россию Кристины Орбакайте.