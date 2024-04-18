Кристина Орбакайте не смогла привлечь подписчиков на YouTube-канал Пугачевой

Уехавшая из России Алла Пугачева в честь своего 75-летия решила завести YouTube-канал, чтобы периодически напоминать бывшим соотечественникам о своем существовании, публикуя старые клипы, видео из личного архива и интервью. При этом интерес пользователей оказался не таким, как ожидала Примадонна – за три дня на канал подписались чуть менее 50 тысяч человек.

Помочь с раскруткой канала звездной матери решила 56-летняя Кристина Орбакайте. Она призвала своих поклонников активно переходить по ссылке и подписываться на Аллу Борисовну.

«Ты увидишь всё! Подпишись сейчас и будь в курсе предстоящих обновлений», — обратилась Орбакайте к поклонникам в своем блоге.

На данный момент на канал Пугачевой подписаны 52,7 тысячи человек.

Ранее финансовый блогер Руслан Захаркин заявил, что Пугачева может монетизировать канал, рекламируя различные товары. При этом можно получить миллионы долларов за периоды больших интеграций, заключенных на год.