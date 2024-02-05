«Я в восторге»: Талызина рассказала о праздновании дня рождения в больнице

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина раскрыла подробности празднования своего крайнего дня рождения в больнице, куда ее доставили с бронхитом. Об этом она заявила в рамках шоу «Звезды сошлись».

По словам актрисы, ее день рождения в больничной палате удался. Она отметила, что нахождение в медучреждении совершенно не испортило ей праздничное настроение. 89-летняя Талызина также уточнила, что ей удалось подружиться с лечащим врачом и младшим медперсоналом.

«Первый день была в больнице. Я подошла к врачу и спросила: „Можно ко мне придет внучка с мальчиком и дочка?“ Внучка пришла, а дочка заболела. В больнице все организовали потрясающе, просто гениально. Чисто, только недавно сделали ремонт. Я в восторге», — поделилась артистка.

Кроме того, Талызина отметила, что в день рождения ей позвонили многие коллеги, которые не только желали поздравить актрису, но и интересовались ее здоровьем. Журналисты так же пытались связаться с актрисой, чтобы узнать причину ее госпитализации, добавила она.

Напомним, Валентину Талызину госпитализировали 21 января — за день до ее 89-летия. Артистка почувствовала недомогание дома, вследствие чего ей вызвали бригаду скорой помощи.

Ранее сообщалось, что дочь Валентины Талызиной отдала мошенникам 2,2 млн рублей в отсутствие матери.