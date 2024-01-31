Дочь Валентины Талызиной отдала аферистам 2,2 млн рублей в отсутствие матери

Дочь народной артистки РСФСР Валентины Талызиной отдала аферистам 2,2 млн рублей, пока ее мать была в больнице. Об этом пишет Regnum.

По данным источника, 29 января в полицию за помощью обратилась 54-летняя дочь артистки Ксения Хаирова. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенников и лишилась свыше 2 млн рублей. Мошенническая схема началась еще в конце декабря прошлого года, когда Ксении позвонил незнакомец. Мужчина представился биржевым брокером и предложил женщине создать аккаунт на онлайн-площадке для дополнительного заработка на валютных торгах. Хаирова одобрила идею и создала на платформе виртуальный кошелек, куда на протяжении месяца вносила деньги.

21 января знаменитая мать Ксении оказалась в больнице с бронхопневмонией. Спустя несколько дней после госпитализации актрисы ее дочь захотела вывести деньги со счета на бирже, однако не смогла этого сделать и написала заявление в полицию.

Уточняется, что суммарно Хаирова отдала мошенникам порядка 2,2 млн рублей. Правоохранители организовали проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что Валентину Талызину выписали из больницы через почти две недели после госпитализации.