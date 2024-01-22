Актрису Валентину Талызину госпитализировали перед днем рождения с коронавирусом
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Актрису Валентину Талызину госпитализировали в Москве. У знаменитости нашли коронавирус.
Подробности сообщает РЕН ТВ.
Талызина оказалась в больнице 21 января – накануне дня рождения.
«Врачи выявили у актрисы проблемы с легкими. Тест на ковид дал положительный результат», - раскрыл подробности источник издания.
Свой день рождения Талызина встретила в больнице, ей оказывают медицинскую помощь.
Талызина известна по ролям в картинам «Ирония судьбы», «Достоевский», «Кухня» и другим.
Ранее сообщалось, что Театр Моссовета отменил спектакль с участием актрисы. При этом подробности болезни не раскрывались. Когда Талызина выйдет на сцену снова, не говорилось. Зрителям предлагалось оформить возврат билетов или использовать их для прохода на замененный спектакль - «Горе от ума».