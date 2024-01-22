Актрису Валентину Талызину госпитализировали перед днем рождения с коронавирусом

Актрису Валентину Талызину госпитализировали в Москве. У знаменитости нашли коронавирус.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

Талызина оказалась в больнице 21 января – накануне дня рождения.

«Врачи выявили у актрисы проблемы с легкими. Тест на ковид дал положительный результат», - раскрыл подробности источник издания.

Свой день рождения Талызина встретила в больнице, ей оказывают медицинскую помощь.

Талызина известна по ролям в картинам «Ирония судьбы», «Достоевский», «Кухня» и другим.

Ранее сообщалось, что Театр Моссовета отменил спектакль с участием актрисы. При этом подробности болезни не раскрывались. Когда Талызина выйдет на сцену снова, не говорилось. Зрителям предлагалось оформить возврат билетов или использовать их для прохода на замененный спектакль - «Горе от ума».