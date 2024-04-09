«Я в ужасе»: Сергей Пенкин рассказал о последней встрече с Кунгуровым

Певец Сергей Пенкин рассказал о последней встрече с Евгением Кунгуровым. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

8 апреля 2024 года стало известно о смерти Евгения Кунгурова. Тело певца было найдено возле его дома в Москве. Сергей Пенкин признался, что не может поверить в смерть коллеги. Он видел Евгения месяц назад, и, по его словам, у певца было «все нормально».

«Я в ужасе каком-то. Я понимаю, что високосный год. Для меня это вообще недоразумение. Все, вроде, было нормально», — рассказал Пенкин.

Ранее актер Сергей Шолох рассказал о последней беседе с Евгением Кунгуровым в день его смерти. По словам артиста, он не предчувствовал беды с приятелем. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что оперный певец Евгений Кунгуров трижды проходил лечение в психиатрической клинике.