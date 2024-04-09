Проблемы начались еще 10 лет назад: погибший певец Кунгуров несколько раз обращался за помощью к психиатрам

Оперный певец Евгений Кунгуров, который, по предварительным данным, совершил самоубийство в Москве, трижды проходил лечение в психиатрической клинике. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

О смерти артиста стало известно 8 апреля. Его жена обратилась в оперативные службы, когда не смогла в течение 1,5 часа связаться с мужем. Как оказалось, когда она пробовала ему дозвониться, он был уже мертв.

По данным источника, проблемы с ментальным здоровьем у Евгения появились еще 10 лет назад. Все началось с депрессии, и его состояние ухудшалось из-за алкоголя. В итоге вокалист отправился к психиатру, который выписал ему препараты. Правда, принимал Кунгуров их недолго.

Информатор отмечает, что у певца были диагностированы смешанное тревожное расстройство и клиническая депрессия. Также Кунгуров жаловался на раздвоение личности, расслоение сознания, тревогу и апатию. И лечение в клинике ему не помогало, поэтому он бросил пить таблетки и обратился к гипнологам и остеопатам.

Ранее жена Евгения Кунгурова рассказала, какое последнее сообщение ей отправил муж перед смертью.