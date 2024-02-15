«Я в свое время рефлексировал»: звезда «Ворониных» Дронов заявил об усталости

Актер из сериала «Воронины» Георгий Дронов признался, что устал играть в комедиях. По его словам, он давно хотел попробовать свои силы в другом жанре кино. Об этом он сообщил в беседе с Пятым каналом.

Знаменитость поделился подробностями съемок в картине «Между нами лето». Он отметил, что его воспринимают как комедийного актера, но в какой-то момент он устал от этого жанра. Хотя позднее понял, что может реализоваться и в нем.

«Я в свое время рефлексировал: да что ж такое — комедия и комедия, дайте драму какую-нибудь сыграть! Сейчас я понимаю, что жанр трагикомедии тоже очень востребован, эмоционально абсолютно все поглощает и дает реализовать», — поделился мыслями актер.

Дронов пообщался с журналистами на премьере фильма в кинотеатре «Иллюзион». Актер сыграл в картине роль отца главного героя. По признанию Георгия, ему понравилось пробовать себя в новом амплуа.