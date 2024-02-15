Юморист Евгений Петросян находится в реанимации после операции на руке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, медики будут наблюдать за состоянием артиста в течение трех часов. Если все будет хорошо, то пациента переведут в обычную палату. Далее Евгения Вагановича будет ожидать реабилитация.

Отмечается, что Петросяну установили титановые пластины методом остеосинтеза — соединения перелома фиксирующей конструкцией.

Напомним, что юморист получил перелом предплечья со смещением во время прогулки на Лесной улице в центре столицы.

Позже стало известно, что супруга артиста Татьяна Брухунова сейчас не рядом с мужем, а в Китае. Она отдыхает, делится впечатлениями, дегустирует различные напитки, но молчит о том, что происходит с ее избранником.

А вот друзья артиста забили тревогу и говорят, что он и его супруга не отвечают на звонки.

Ранее мы писали о том, что у 64-летнего сына Вячеслава Зайцева заподозрили рак. По информации источника, у Егора Зайцева обнаружили образования в толстом отделе кишечника, в легких и печени. Все материалы отправили на биопсию.

Кроме того, у сына модельера завышены многие показатели крови. Это говорит о серьезных нарушениях в работе внутренних органов. Отметим, что ранее у Егора диагностировали тяжелую форму анемии.