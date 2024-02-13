«Он на учете у психиатра»: неадекватный фанат пугает дочь Елены Захаровой

Актриса театра и кино Елена Захарова заявила, что переживает за себя и дочь из-за неадекватного фаната. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на программу «Светская хроника».

Два года назад звезда столкнулась с этой неприятной ситуацией. Неадекватный поклонник начал преследовать актрису, появляясь на ее выступлениях, следя за ней даже возле дома. Она призналась, что это очень сильно влияет на ее нервы и вызывает беспокойство.

Однажды этот человек даже прыгнул на сцену во время спектакля и обещал, что добьется взаимности любой ценой.

«Он явно больной человек, да, потому что сказали, что он на учете у психиатра. Его в одном городе даже забирали в полицейский участок», – поделилась актриса.

Актриса особенно боится за свою шестилетнюю дочь, Майю, которая видела происходящее. Один раз он даже напал на машину, на которой были они с дочерью, что сильно испугало ребенка.

Для Захаровой Майя – смысл жизни, особенно после трагической потери ее старшей дочери Анны-Марии в 2011 году. Елена мечтает выйти замуж за умного и доброго человека, который поможет ей защититься от этого нежелательного поклонника.