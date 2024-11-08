«Я уже в цвет подушки»: тяжелобольная Алиса Вокс пожаловалась на боль после химиотерапии

37-летняя певица Алиса Вокс пожаловалась на боль после курса химиотерапии. Артистка вышла на связь из клиники и показала, как проходит процедура.

По словам Алисы, химиотерапия позволит ей жить полноценной жизнью еще год, но для этого ей предстоит пройти подготовку организма к принятию основного препарата. Певица пожаловалась на болезненность процедуры: почти сразу она начала чувствовать жжение в пищеводе, тошноту и сонливость.

«Четвертый час химии. Мне очень холодно, залезла под одеяло. Всё болит, тошнит, суставы болят, кости болят. Я уже в цвет подушки», — высказалась Алиса.

Настроение певицы улучшилось, когда ее навестил муж. Супруг Вокс привез гостинцы и подбодрил жену, сказав, что она «держится молодцом».

Напомним, у Алисы выявили системное аутоиммунное заболевание крови.

Ранее сообщалось, что экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс планирует удалить опухоль и забеременеть. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Отар Кушанашвили показал, как выглядит после химиотерапии.