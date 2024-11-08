Синяки под глазами и шрам на животе: Кушанашвили показал, как выглядит после химиотерапии

Журналист Отар Кушанашвили заявил, что ему необходимо 888 сеансов химиотерапии. Отар рассказал о борьбе с болезнью в Telegram-канале.

В личном блоге Отар показал себя в больничной палате после сеанса химиотерапии. Журналист снял футболку, под которой скрывал большой шрам на животе, катетер и похудевшее тело. Также на ролике заметны синяки под глазами Отара. Несмотря на болезненный вид, журналист не унывает и называет себя «бодрым и радостным». Кушанашвили уверен, что сможет пройти через 888 сеансов химиотерапии.

«Приехали в госпиталь. 888 сеансов химиотерапии еще предстоит. А вы думаете, легко: пробежался по этому пути, и все? Нет! С чего бы мне быть не бодрым и не радостным?» — высказался Отар.

Журналист не скрывает, что хочет «нажиться на болезни»: сейчас он не только проходит дорогостоящее лечение, но и продолжает снимать выпуски шоу. А это, по словам Отара, «колоссальные траты».

«Я хочу нажиться на своей болезни, потому что не бывает ничего бесплатного, а у меня колоссальные траты. Так что я вернулся после загробной жизни, категорически отказываясь поселиться там навсегда», — заявил журналист.

Ранее Отар Кушанашвили назвал дочь Любови Успенской «совершенно пустым персонажем». Подробности читайте в этой новости.