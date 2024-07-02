Будут удалять опухоль: экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс сообщила о новой операции

Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс сообщила, что ей предстоит операция. Артистке будут удалять опухоль. После решения проблем со здоровьем она будет планировать беременность.

Подробностями Вокс поделилась с журналистами на премьере фильма, посвященного юбилею певицы Дианы Арбениной. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

«Я не могу приступить к планированию потомства, пока не решу свои текущие проблемы по здоровью», - сказала певица.

На вопрос, готова ли она к беременности, ответила: «Почему нет, конечно. Никто не готов к этому. Рано или поздно это надо сделать как прыгнуть в омут с головой. Думаю, что я готова».