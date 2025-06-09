«Я уже ничего не могу ей дать»: Любовь Толкалина призналась в чувстве вины перед дочкой

Любовь Толкалина призналась, что испытывает чувство вины перед дочкой Марией. Об этом стало известно в эфире шоу Ирины Муромцевой.

В новом интервью актриса призналась в чувстве вины перед дочерью: из-за профессии она не уделяла Марии достаточно внимания. Пока дочка росла, звездная мама пропадала на съемках. При этом Толкалина убеждена, что преподнесла ей важный урок, согласно которому рассчитывать надо только на себя.

«Я ничего уже не могу ей дать. Я ей дала, как мне кажется, вот эту способность и понимание, что рассчитывать ты можешь только на себя», — рассказала она.

По словам Толкалиной, у Марии был тяжелый этап взросления, в какой-то момент родственницы сильно отдалились друг от друга. Однако даже на сегодняшний день они не так часто видятся: у Марии своя семья и занятость на съемках.

«Я очень редко вижу дочь, потому что она ужасно занята. Даже сильнее, чем я», — резюмировала актриса.

Ранее сообщалось, что произошло в жизни дочки Толкалиной к 24 годам. Подробности читайте в этой новости.

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