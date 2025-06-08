«Тебе пофиг на меня»: сестра Нюши уличила певицу в безразличии к себе

Сестра Нюши поругалась с певицей из-за ее безразличия. Об этом стало известно из нового выпуска шоу «Сокровища императора» на ТНТ.

В последнем выпуске телепроекта Нюша и ее сестра Мария Шурочкина пришли в испытании в числе последних. Из-за проигрыша между сестрами произошла перепалка.

«Люди постоянно первые приходят, потому что они все четко проверяют вместе. А ты мне говоришь, расслабься, не надо проверять. Ничего не меняется. Ты говоришь, что будешь инициативу проявлять, но ты ее не проявляешь», — пожаловалась Мария.

В итоге конфликт перерос из игрового в семейный — чемпионка по синхронному плаванию решила напомнить певице, что та не уделяет ей внимания и редко общается.

«У меня, правда, складываются ощущения иногда, что тебе вообще пофиг на меня. Я это чувствую. Не знаю, почему, но ты действительно меня не хочешь рядом с собой видеть на каких-то мероприятиях. Ты зовешь своих подружек», — добавила она.

Впрочем, Нюша заявила, что проблема вовсе не в отсутствии желания общаться, а в большом количестве работы и забот.

«Солнышко, у меня не дистанция, у меня семья просто. У меня двое деток. Ты пока не знаешь, как это. Я содержу свою семью, я должна зарабатывать денежки. Может быть, ты забыла, что можешь всегда ко мне прийти?» — ответила певица.

Ранее мы писали о том, что разведенная певица Нюша снялась в объятиях коуча Братчикова.