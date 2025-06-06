От лишнего веса из-за травмы до пугающей худобы: что произошло в жизни дочери Кончаловского к 24 годам

Марии Кончаловской, дочери режиссера Егора Кончаловского, исполнилось 24 года. В праздничный день к девушке обратилась ее мать Любовь Толкалина. Она пожелала ей быть счастливой. Счастье в жизни начинающей актрисы, похоже, уже есть. Она вышла замуж и обзавелась тремя котами, передает Kp.ru. Тем не менее изначально все было не так гладко.

Кончаловская росла в прекрасной семье и всесторонне развивалась. Однако в восемь лет ей пришлось бросить занятие балетом. Все из-за компрессионного перелома позвоночника. Из-за постельного режима и недостаточной активности к 15 годам девушка значительно прибавила в весе. При росте 177 сантиметров она весила более 80 килограммов.

К 16 годам Мария похудела, причем значительно. Испуганные подписчики в социальных сетях заподозрили у Кончаловской опасный недуг, когда узнали, что та избавилась от 20 килограммов. Но девушка ни чем не болела.

После окончания института Мария стала художником-орнаменталистом. Также она пробует себя в кино, но не соглашается на роли, если они ей не подходят. Своего жениха Кончаловская встретила случайно на улице. Молодые люди связали себя узами брака еще в 2020 году.

Ранее Толкалина заявила, что не была готова к рождению дочери. Актриса жалеет об упущенном времени, которое могла бы посвятить своему ребенку.