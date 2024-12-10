«Я упала, он не приехал даже»: пожилая мать Реввы ответила на обвинения сына в несчастье

Пожилая мать Александра Реввы пожаловалась на сотрясение мозга и поведение сына. Об этом сообщает StarHit.

На «Песне года» Ревва обвинил мать в несчастье и заявил, что их отношения становятся только хуже. По мнению певца, пенсионерка ревнует к его жене. В свою очередь, Любовь Рачеева считает, что ни она, ни сестра не нужны Александру. Женщина пожаловалась на перенесенное сотрясение мозга и заявила, что даже в критической ситуации сын не был рядом.

«Я болею, уже старая, мне главное, чтобы сын помогал, но он не помогает. У меня недавно было сотрясение мозга, сейчас вообще не до чего. Подскочило давление, неправильно выписали лекарства, я упала. Он не приехал даже. Ему мама и сестра не нужны. У него своя семья. Он начал оправдываться перед всеми, видимо… Он же жене отдает все деньги, а она не дает нам», — высказалась пенсионерка.

Напомним, мама Александра живет в Сочи. Пенсионерка не раз жаловалась на невестку, которая не дает ей видеться с внуками.

Ранее Александр Ревва заявил, что жена единственная верила в него всегда. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

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