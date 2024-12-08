«Когда никто не верил, она верила»: Александр Ревва рассказал о поддержке жены

Певец Александр Ревва посетил «Новую песню года» в Москве. На мероприятии он побеседовал с журналистами и ответил на волнующие их вопросы. Так, корреспонденту «Страсти» стало известно, кто поддерживал певца на протяжении всего пути.

Не так давно Ревва заявил, что никак не может наладить отношения с матерью. По словам артиста, родительница не принимает его жену. Также Александр отметил, что похожее отношение распространяется и на его самого.

В беседе с Реввой журналисты решили узнать, откуда он брал поддержку. Оказалось, что на протяжении всего пути артиста поддерживала супруга. Она верила в него тогда, когда никто не верил.

«Меня поддерживала жена всегда. Когда никто не верил, она верила. Еще со времен КВН», — уточнил Александр.

В ноябре Ревва сыграл пятую свадьбу с женой. По словам певца, так у них с супругой называется игра. Александру нравится наряжать вторую половинку в белое платье.