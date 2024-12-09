Покрасневший, взъерошенный и без шляпы: изменившийся Михаил Боярский вышел в свет после инфаркта

Актер Михаил Боярский впервые за долгое время вышел в свет после операции на сердце. Звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» появился на празднике по случаю 90-летия Алисы Фрейндлих в Санкт-Петербурге.

В этом году о Михаиле Боярском практически ничего не было слышно. После того, как в ноябре 2023 года актер перенес инфаркт, а затем — операцию на сердце, он стал редко появляться на светских мероприятиях. Однако 74-летний артист сделал исключение ради дня рождения Алисы Фрейндлих, с которой они вместе снимались в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» (1978).

На одном из кадров с торжества, опубликованных Юлией Пересильд в соцсети, артист предстал за столом вместе актрисой, женой Ларисой Луппиан, а также с Леонидом Ярмольником с его супругой. Михаил Боярский улыбался, выглядел бодрым, покрасневшим и слегка взъерошенным. Примечательно, что актер позировал без своей шляпы, которую он традиционно надевает на мероприятия.

Также Юлия Пересильд поделилась снимком, на котором была запечатлена с Алисой Фрейндлих и ее партнером по фильму «Карп отмороженный» Евгением Мироновым. Сама же именинница улыбалась и выглядела энергичной в блузке с леопардовым принтом, задувая свечи на праздничном торте на видео.

Ранее мы писали о том, что Михаил Боярский впервые появился на публике после перенесенного инфаркта. Актер признался, что Алиса Фрейндлих называет его «сердечным другом», что «придает вдохновение».