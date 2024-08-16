«Я у папы сейчас»: сын Бари Алибасова в ужасе от поставленного продюсеру диагноза

Сын продюсера Бари Алибасова высказался о диагнозе, который СМИ поставили его отцу. Бари Алибасов-младший заявил в беседе с РЕН ТВ, что был в ужасе от информации. По его словам, родитель чувствует себя отлично.

«Я у папы сейчас, чувствует себя шикарно. Сам ужаснулся утром от диагноза церебральный атеросклероз, который нам поставили в Telegram. Загуглил, что это такое, оказывается, это штука, которая есть у каждого третьего человека в нашей стране, в гораздо более юном возрасте», – поделился наследник продюсера.

Алибасов-младший с иронией отметил, что на данный момент они стараются сохранить «шумы в голове» папы, так как благодаря им он продолжает творить.

Напомним, что в феврале 2024 года продюсер попал в больницу. Как сообщал Telegram-канала «112», Бари перенес инсульт. В июне мужчина опроверг слухи об ухудшении состояния. Кроме того, он заявил, что чувствует себя отлично.

Ранее мы писали о том, как сам Бари Алибасов отреагировал на слухи о своем «страшном диагнозе».

Также стало известно о том, что звезда фильма «Плюмбум, или Опасная игра» Антон Андросов попал в больницу с травмой. Очевидец сообщил, что все произошло на улице «на ровном месте». Мужчина упал и даже лишился чувств. После госпитализации он сообщил, что занят работой и готов к выписке.