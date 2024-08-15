Звезда фильма «Плюмбум, или Опасная игра» Антон Андросов попал в больницу с травмой

Звезда фильма «Плюмбум, или Опасная игра» Антон Андросов упал на улице и травмировал голову. Это случилось на ровном месте. Об этом сообщает издание mk.ru.

По данным источника, инцидент произошел 13 августа на улице Отрадная. 54-летний Андросов возвращался домой в вечернее время суток. Как рассказал очевидец, который ехал сзади мужчины на самокате, артист упал на ровном месте, ударился головой об асфальт и на некоторое время лишился чувств. После он пришел в себя, но ничего не смог вспомнить. Прибывшие медики его госпитализировали.

Отмечается, что обошлось без серьезных травм, но на мягких тканях головы была царапина, которую обработали. Актер уехал из больницы со словами, что у него много работы. СМИ пишут, что он – координатор практики врачей.

Напомним, что Антон Андросов получил известность после съемок в фильме Вадима Абдрашитова «Плюмбум, или Опасная игра». Также он участвовал в таких проектах, как: «Про любовь, дружбу и судьбу», «Запомните меня такой», «Беспредел», «Фанат-2», «Здравия желаю! или Бешеный дембель». В 2000 году он перестал сниматься в кино.

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