«Ерунда»: Бари Алибасов прокомментировал слухи об ухудшении здоровья

Продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов не подтвердил информацию об ухудшении здоровья. Его слова приводит NEWS.ru.

Как признался 77-летний продюсер, различные СМИ регулярно пытаются засунуть его «то в могилу, то в гроб». Алибасов подчеркнул, что чувствует себя прекрасно.

«Чувствую себя прекрасно. А хотелось бы, чтобы меня где-то придавило или нет? Я эту ерунду слушаю последние 10 лет. Все время куда-то меня то в трубу, то в могилу, то в гроб, куда только меня не засовывают. А я хожу и хожу», - высказался заслуженный артист РФ.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что врачи якобы диагностировали Бари Алибасову церебральный атеросклероз. По данным СМИ, недавно музыкант пожаловался медикам на звон и шум в голове, а также сильные головокружения, вследствие чего ему поставили диагноз и назначили лечение, которое должно не позволить заболеванию прогрессировать.

При этом, как писали журналисты Mash, если медиаменеджер откажется соблюдать назначенную врачами терапию, ему грозят серьезные когнитивные нарушения с последующими деменцией и повторным инсультом.