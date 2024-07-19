«Я тоже люблю украинскую музыку»: Любовь Успенская оговорилась во время концерта в Витебске

Любовь Успенская во время своего выступления сделала оговорку по поводу украинской музыки.

Певица сейчас находится в Витебске на международном фестивале «Славянский базар», где она дала сольный большой концерт.

Во время своего выступления Любовь, говоря о цыганской музыке, случайно вспомнила про украинскую. Она сразу поняла свою оговорку и исправилась. Зрители не стали осуждать артистку, а лишь посмеялись в ответ. Подробности сообщает mk.ru.

«Скажите, пожалуйста, дорогие друзья, вы любите цыганскую музыку?... Я тоже люблю украинскую... Извините, цыганскую музыку, потому что она веселая, зажигательная, развлекательная. Всегда, когда у меня праздники, я выпускаю цыган, чтобы они зажгли. Тогда можно не волноваться и считать, что вечер удался», — заявила со сцены Успенская.

Ранее мы писали о том, как Любовь Успенская исполнила хит «По полюшку», из-за чего на нее подали в суд.

Также сообщалось, что Филипп Киркоров требует с певицы 5 млн рублей за причиненный моральный вред.