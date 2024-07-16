«Требования в иске пропорционально сокращены»: Киркоров требует с Успенской 5 млн рублей за моральный вред

Певец Филипп Киркоров продолжает судебную тяжбу с коллегой по цеху Любовью Успенской. Сначала исполнитель хотел получить от королевы шансона 10 млн рублей компенсации, однако сейчас эта сумма снизилась вдвое, передает Kp.ru.

Помимо Успенской, в иске короля отечественной эстрады числилась журналистка Алена Жигалова. На ее YouTube-канале певица назвала Киркорова женоненавистником. Сегодня, 16 июля, стало известно, что вопрос с ведущей урегулирован.

Таким образом, Успенской теперь предстоит защищаться в одиночестве. Вместе с сокращением количества ответчиков сократилась и общая сумма моральной компенсации. Если изначально Киркоров требовал 10 млн рублей, то на данный момент речь идет о 5 млн рублей.

«Требования Филиппа Киркорова в иске пропорционально сокращены, так как в иске нет больше второго ответчика - Алёны Жигаловой. Поэтому сумма компенсации к Любе Успенской составляет 5 миллионов рублей. Все деньги Филипп намерен направить на благотворительность», — заявил адвокат Александр Добровинский.

Ранее сообщалось, что журналистка Алена Жигалова извинилась перед Киркоровым за интервью с Успенской. Она опубликовала скандальное видео со звездой шансона в интернете.