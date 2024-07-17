«У меня украдены миллионы рублей»: автор хита «По полюшку» подала в суд на Любовь Успенскую

Любовь Успенская снова оказалась в центре скандала. Певица выступила в Витебске на международном фестивале искусств, а также дала сольный концерт. После этого на исполнительницу подала в суд автор хита «По полюшку» Наталья Лапина.

Королева шансона дважды спела хит «По полюшку» — на церемонии закрытия «Славянского базара в Витебске» и на сольном концерте. Это сильно возмутило автора композиции — Лапина давно запретила Успенской исполнять свою песню и требует теперь возместить моральный ущерб.

Лапина предполагает, что у певицы не появилось за три с лишним года нового хита. Она отметила, что все артисты платили ей за исполнение «По полюшку»: Дава, ансамбль «Лейся, песня», дуэт Римские и другие. Ни с кем из них у автора композиции не возникло проблем. Однако от Успенской, говорит Лапина, Наталья не получила «ни рубля» несмотря на то, что артистка поет данный хит на сольниках и корпоративах. Более того, она заявила, что услышала в свой адрес оскорбления от звезды и ее директора.

«У меня украдены миллионы рублей! Мне жаль, что артистка совершенно не уважает труд авторов. Я в курсе, что не первая в её списках (до этого у Успенской был конфликт с Ильей Резником — прим. «Страсти»)», — цитирует Лапину mk.ru.

Автор хита пыталась решить проблему мирным путем — она подавала досудебные претензии, которые были проигнорированы. На днях юридическая компания, занимающаяся данным вопросом, получила от Лапиной нотариально заверенные документы. Сегодня юристы сообщили, что начинают судебный процесс. Дело находится в финальной стадии, уточнила Наталья.

Ранее певец Филипп Киркоров потребовал от оскорбившей его Любови Успенской 5 млн рублей за моральный вред.