«Я только вылез из долгов»: Никита Кологривый раскрыл свой заработок

30-летний актер Никита Кологривый заявил, что получает 250 тысяч за съемочный день. Никита раскрыл свой заработок в эфире шоу «За деньги».

По словам актера, он получает «огромные деньги», благодаря которым он выбрался из долгов. На сегодняшний день его съемочный день стоит 250 тысяч рублей. Никита не скрывает, что рад своему райдеру и статусу звезды.

«Огромные деньги. Где-то 250. Я недавно из долгов только вылез, я один в Москве, это обычная практика. Я почему сейчас рад этому райдеру: когда ты в статусе находишься, все выполняют условия договора. А когда ты неизвестный актер , тебе могут не платить очень долго. Я прекрасно понимаю эту долю, когда тобой очень легко манипулировать», — высказался Никита.

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