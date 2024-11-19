Кологривый и рядом не стоял: раскрыт гонорар Александра Петрова за съемки в рекламе

Представитель актера Александра Петрова озвучил размер гонорара, который он просит за съемки в рекламе. Оказалось, что участие звезды «Полицейского с Рублевки» в ролике обойдется заказчику примерно в 50 млн рублей. Об этом узнал Super.

Осенью этого года в Сети появился райдер актера Никиты Кологривого, в котором было указано, что Кащей из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» берет 12 млн рублей за рекламу. И хоть подтверждений от знаменитости поклонники не добились, информация все равно шокировала общественность. Но не тут-то было. Благодаря представителю Александра Петрова фанаты осознали, что Кологривый получает «копейки».

Дело в том, что Петров просит за свое появление в рекламе примерно 50 млн рублей. И заказчики должны учитывать, что актер может выглядеть необычно, если будет в этот момент готовиться к какой-то роли.

«Сейчас он, например, снимается в проекте, в котором у него половина головы выбрита. Вот он и ходит все время на интервью, на какие-то мероприятия в шапке», - поделился источник.

Также уточняется, что Петрову неинтересны одноразовые проекты. Он соглашается только на долгосрочное сотрудничество и готов к обсуждению гонорара.

Ранее Александр Петров признался, что мечтает поработать с Леонардо Ди Каприо.