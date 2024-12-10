Джиган поделился с россиянами советом по сохранению сбережений

Российский рэпер Джиган порекомендовал россиянам брать ипотеку, несмотря на высокую ставку. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Думаю, надо брать. У меня у самого есть ипотека, которую я до сих пор выплачиваю», — рассказал музыкант.

При этом Джиган уточнил, что повторно не стал бы прибегать к жилищному кредиту. Артист заработал бы денег, чтобы приобрести недвижимость сразу.

Кроме того, исполнитель назвал себя не самым лучшим советчиком в этом вопросе. По его словам, везде, где необходимо прогнозировать, он «прогорал».

Джиган состоит в браке с Оксаной Самойловой с 2012 года. Модель и рэпер воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю. В феврале музыкант признался, что собирается с супругой завести пятого ребенка.

Ранее мы писали, что Джиган обновил расценки на выступления перед новогодними праздниками. По данным СМИ, стоимость шоу рэпера увеличилась ровно в два раза.