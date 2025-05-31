«Я тогда люблю Ляйсан»: Гарик Харламов приревновал Катерину Ковальчук в эфире шоу

Гарик Харламов приревновал Катерину Ковальчук в эфире шоу

Звездная пара приняла участие в новом шоу «Караоке Клаб», которое ведет Тимур Батрутдинов. В этой программе Гарик Харламов занимает кресло жюри и оценивает выступления участников вместе со своим звездным другом: на этот раз им оказалась его жена Катерина Ковальчук.

Но во время съемок между супругами чуть не разгорелся скандал. Катерину впечатлил комик Антон Иванов, которому она публично призналась в любви.

«Я так давно не смеялась! Я что-то не то сказала? Антон, я тебя очень люблю!», — Ковальчук обратилась к юмористу.

Харламов в этот момент не знал, как реагировать на такое неоднозначное заявление его супруги, а после решил пошутить.

«Здорово! А я тогда люблю Ляйсан! Вот это шоу!» — посмеялся Гарик.

Напомним, что Гарик Харламов и Катерина Ковальчук познакомились на съемках сериала «Гусар», после чего влюбленные несколько раз начинали отношения. Звездная пара поженилась летом прошлого года.

Ранее мы писали о том, что жена Гарика Харламова появилась на публике с округлившимся животом и подогрела разговоры о беременности.

Также сообщалось, что Степан Меньщиков высмеял бывшую возлюбленную.