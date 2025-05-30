«Выживут крысы и Боня»: Степан Меньщиков высмеял бывшую возлюбленную

Степан Меньщиков высмеял восхождение на Эверест Виктории Бони. Об этом он рассказал в беседе с «Радио1».

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Степан Меньщиков, который во время шоу встречался с Викторией Боней, высмеял недавний подвиг звезды. Напомним, блогер покорила вершину Эвереста.

«Если будет апокалипсис, выживут тараканы, крысы и Виктория Боня», — посмеялся он.

Также Меньщиков рассказал о периоде, когда встречался с Боней. По словам шоумена, он не понимает, почему телеведущая сейчас не любит вспоминать о «Доме-2».

«Вы чего бежите от меня, как от тифозного?! У Бони вообще семья трудная. Там в семье одни девчонки. У них мужчина как костыли, как раб, который обязан закрывать потребности», — вспомнил он.

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