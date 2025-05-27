Жена Гарика Харламова появилась на публике с округлившимся животом и подогрела разговоры о беременности

Актрису Катерину Ковальчук заподозрили в беременности. Поклонники считают, что юморист Гарик Харламов совсем скоро вновь станет папой. Так фанаты решили, потому что заметили у его супруги округлившийся живот.

В личном блоге Катерина опубликовала новый ролик, в котором предстала в платье свободного кроя. На некоторых кадрах пользователи разглядели изменившуюся фигуру актрисы.

«Беременна?», «Тоже показалось, что беременна», «Она беременна, поздравляю!» - обсуждают в комментариях фанаты.

Пока никаких комментариев по этому поводу Ковальчук не давала. Однако в последнее время актриса действительно отказалась от облегающих вещей. Также в середине мая она сама намекнула на беременность, опубликовав фото и поставив под ним смайлик в виде вылупляющегося птенца.

Напомним, что Катерина Ковальчук стала женой Гарика Харламова в 2024 году. Пара отпраздновала свадьбу в кругу родных и близких. На торжество были приглашены многие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Ранее Катерина Ковальчук объяснила, почему часто выходит в свет без Гарика Харламова.