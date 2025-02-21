«Моя мечта»: Ксения Собчак раскрыла, каким видит будущее единственного сына

Журналистка Ксения Собчак рассказала о будущем 8-летнего сына Платона. Об этом сообщает NEWS.ru.

В конце февраля Ксения Собчак вместе с мамой и сыном посетили памятную церемонию, приуроченную к 25-летию смерти отца, первого мэра Санкт-Петербурга. После церемонии журналистка пообщалась с коллегами и ответила на вопрос о будущем Платона.

По словам звездной мамы, наследник обладает техническим складом ума, обожает математику и добивается успехов на школьных олимпиадах. Однако пока Ксении сложно предположить, станет ли он юристом, как дедушка.

«Ребенку пока 8 лет. Мне кажется, еще рано об этом говорить. Главное, что он учится и что ему это нравится. Моя мечта — чтобы он занимался тем, что он любит», — высказалась Ксения.

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