Президент России Владимир Путин встретился и пообщался с сыном Ксении Собчак

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. На церемонии он встретился с семьей политика и пообщался с его внуком Платоном. Об этом сообщает StarHit.

Перед возложением Путин подошел к журналистке Ксении Собчак и поздоровался с ней и с ее сыном. Президент приобнял мальчика и недолго пообщался с ним. Как потом рассказала телеведущая, школьник не стал раскрывать ей детали разговора.

«Спрашиваю: „О чем?“ Говорит: „Это между нами, но в целом говорили про учебу“» — цитирует журналистку СМИ.

Напомним, что Анатолий Собчак умер в ночь с 19 на 20 февраля в 2000 году. Причиной кончины стала острая сердечная недостаточность. В годовщину смерти отца Ксения Анатольевна опубликовала в Сети архивное фото с родителем и призналась, что постепенно забывает его голос и запах. Также она отметила, что сейчас старается жить так, чтобы заслужить одобрение папы.

Ранее были раскрыты подробности телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.