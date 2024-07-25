«Я тебя люблю»: уехавшая из РФ дочь Машкова пытается с ним помириться

Уехавшая из РФ Мария Машкова заявила, что любит отца и хочет с ним общаться. Актриса трогательно обратилась к Владимиру Машкову в соцсети.

После начала СВО Машкова уехала из России и оборвала связи с отцом из-за разных политических взглядов. Мария не скрывает, что ей тяжело дается разлука с родителем. Знаменитость уже не раз давала понять, что готова помириться с Владимиром. На этот раз она записала видеоролик и заявила, что любит отца и хочет с ним общаться.

«Даже если мы не согласны друг с другом, мне все равно хочется общаться с тобой, потому что я тебя люблю и хочу, чтобы у нас были хорошие отношения», — высказалась знаменитость.

Мария отметила, что беседы о политике бывают тяжелыми, но это не повод отказываться от родного человека. По ее мнению, близкие люди должны друг с другом разговаривать.

Ранее Мария Машкова извинилась, что сериал с ее участием выходил перед шоу Владимира Соловьева. Подробности читайте в этой новости.

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