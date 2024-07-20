За пять минут до Соловьева: Машкова попросила прощения за съемки в российском сериале

Российская актриса Мария Машкова несколько лет живет в США. После начала спецоперации на Украине она перестала сниматься в отечественных проектах и разорвала все связи с Родиной. Дочь народного артиста Владимира Машкова извинилась, что один из сериалов с ее участием выходил за пять минут до передачи журналиста Владимира Соловьева.

В 2021 году на экраны вышел сериал «Котейка», в котором Мария сыграла врача-ветеринара Екатерину Благову. Сейчас Машкова чувствует свою личную ответственность за то, что после картины транслировалась передача Владимира Соловьева.

«У меня нет коллективной ответственности, у меня есть личная за то, что я снималась в сериале про кошечек, и его показывали за пять минут до выхода Соловьева. Тогда я этого не осознавала», — приводит слова 39-летней артистки Telegram-канал «Хуже и не скажешь".

15 лет назад Машкова вышла замуж за пианиста, сценариста Александра Слободяника. Вместе они воспитывают двоих детей — Александру и Стефанию. Живет звездная семья в США. До начала СВО Мария прилетала в Россию, чтобы работать и видеться родными, но уже пару лет негативно высказывается о стране и ругается со знаменитым отцом Владимиром Машковым.

Ранее артистка попросила у ФСБ защиты от мошенников.