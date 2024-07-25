Наследники Александра Градского поделили между собой автомобили певца

Наследники Александра Градского удовлетворены разделом его авто между ними. Об этом сообщает mk.ru.

В Тверском районном суде завершилось слушание дела по иску Марины Коташанко к его детям от предпоследнего брака. По решению суда, одна из машин досталась Марине, три другие — дочке и сыну Градского. Как сообщает источник, наследники остались довольны вердиктом суда.

В настоящее время в различных судах находится несколько встречных исков одних наследников к другим.

Ранее сестра Градского рассказала, как певец отнял у нее квартиру. Наталья Градская назвала его жадным и отказалась от борьбы за наследство. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актриса Катерина Ковальчук устроила девичник и пригласила маму Гарика Харламова.