«Я тебе сейчас устрою»: Киркоров и Тодоренко поскандалили в эфире шоу

Певец Филипп Киркоров обозлился на Регину Тодоренко в эфире шоу «Маска». Конфликт артистов был показан в новом выпуске передачи.

После выступления участник в костюме Утки стал осыпать членов жюри комплиментами. Так, Валерия удостоилась звания «императрицы пения», Регина — «редкой картины», а к Филиппу обратились традиционно, назвав его «королем». Тодоренко решила пошутить, заявив, что к Киркорову можно было обратиться проще: «Филипп, ну чего ты там прилип». Услышав высказывание коллеги, артист переменился в лице и замахнулся на Регину.

«Я тебе сейчас устрою, я тебе сейчас устрою тут вырванные кудри. Кузькину мать тебе устрою», — высказался Филипп.

Ведущий шоу испугался, что между ними произойдет нешуточный конфликт.

«Я извиняюсь, у вас там конфликта нет, все хорошо?» — обеспокоился он.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что не хочет видеть Прохора Шаляпина на шоу «Маска». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в шоу «Маска» первой разоблачили актрису Агату Муцениеце в костюме Коровы.