«Я так старалась петь»: в шоу «Маска» разоблачили известную актрису в костюме Коровы

В шоу «Маска» первой разоблачили актрису Агату Муцениеце в костюме Коровы. Об этом стало известно во втором выпуске программы.

По итогам голосования в номинацию на выбывание попали Огурчик, Коровка и Боксер. Члены жюри предполагали, что под маской Коровы скрывается Алла Михеева или Валя Карнавал, но никто из них не угадал — в костюме находилась Агата.

Актриса не стала скрывать, что расстроена выбыванием.

«У меня такие планы были, вы даже не представляете. Я так старалась петь», — высказалась она.

Регина Тодоренко, которая является бессменным членом жюри, заявила, что догадывалась, но не решалась назвать имя Агаты.

«Клянусь, смотрите, первая, кто стоит в списке, но кого я вообще не называла!» — заявила Регина.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце разочарована долгожданной встречей с сыном от Павла Прилучного. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Ксения Бородина раскритиковала Анну Седокову за капризы на шоу «Последний герой».