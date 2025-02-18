Новый скандал: Филипп Киркоров заявил, что не желает видеть Прохора Шаляпина

Российский певец Филипп Киркоров напомнил общественности о недавнем скандале, в котором фигурировал его коллега по сцене Прохор Шаляпин. На это обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

Напомним — на прошлой неделе Шаляпин дал интервью одному из популярных подкастов, в котором встал на защиту блогера Насти Ивлеевой — ее конфликт с Киркоровым из-за «голой вечеринки» длится уже более года — и заявил, что «сжег бы на костре старших участников» этого мероприятия.

Экс-муж Аллы Пугачевой, по всей видимости, воспринял эти слова на свой счет — и в свежем выпуске шоу «Маска», где он заседает в жюри, дал понять, что встречаться с Шаляпиным крайне не хочет.

Предположение о том, что именно он может скрываться под личиной одного из монстров-участников, высказала ведущая Регина Тодоренко.

«Прохор, я вам желаю, чтобы вы там не были», — мгновенно отреагировал Киркоров, обратившись к монстру.

Исполнитель Стас Костюшкин, также член жюри, сообщил, что в случае драки встанет на сторону Филиппа Бедросовича.

Ранее мы писали о том, что Киркоров публично обратился к певице Славе после скандала.