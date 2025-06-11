«Я такой подлец»: Natan объяснил, почему жена простила ему измены

39-летний рэпер Natan рассказал, почему жена Анастасия Швецова простила ему измены. Об этом стало известно в эфире шоу «Сокровища императора».

Отношения артиста и Анастасии едва были не разрушены из-за его интрижек на шоу «Звезды в джунглях» с Валерией Чекалиной и Бьянкой. Вернувшись со съемок, он рассказал обо всем жене и публично назвал себя «недостойным». Спустя время выяснилось, что Анастасия простила неверного мужа и вернулась к нему.

В эфире шоу «Сокровища императора» рэпер признался, что делал все для прощения. По словам артиста, он умрет, если жены не станет в его жизни.

«Я сам такой подлец, если брать как мужчину, но у меня самая лучшая в мире женщина. Она до сих пор со мной, потому что знает: если ее не станет в моей жизни, я умру. По-настоящему. Я сделаю все, чтобы она была счастлива каждый день», — высказался рэпер.

К слову, простив измену, Анастасия столкнулась с критикой и осуждением.

Ранее Алана Мамаева допустила, что Natan продолжит изменять жене после воссоединения. Подробности читайте в этой новости.

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