«Верните»: Юлия Ковальчук чуть не осталась без мужа из-за поклонниц

Певица Юлия Ковальчук посетила премьеру фильма «Больше чем футбол» с мужем Алексеем Чумаковым. Артиста окружили поклонницы, они просили фото, из-за чего супруга музыканта обратилась к фанаткам фразой «верните мужа».

О забавном инциденте сообщает Ura.ru.

Супруги приехали на премьеру перед самым началом показа. Их атаковали журналисты с вопросами. Юлия в какой-то момент отошла, а супруг продолжил общение. Вскоре Чумакова стали просить о фото поклонницы – певец не отказывался.

«Верните моего мужа», - произнесла Ковальчук, увидев, что количество девушек только увеличивалось. Несмотря на ее слова, отпускать артиста фанатки не собирались.

После инцидента Юлия отчитала мужа – певица заявила, что тому следовало отдать билет и она бы прошла в зал.

Ранее Ковальчук делилась, что подозревала мужа в изменах.