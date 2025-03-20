Алана Мамаева допустила, что Natan продолжит изменять жене после воссоединения

Модель Алана Мамаева высказалась по поводу новости о воссоединении рэпера Natan с женой. Так как блогерша была свидетельницей измен артиста на шоу «Звезды в джунглях», она уверена, что он продолжит предавать супругу.

По мнению Мамаевой, такие, как Natan, не меняются. И хоть она не удивилась, узнав, что ему удалось сохранить брак, она считает, что ничего хорошего из этого не выйдет. Алана подчеркнула — рэпер станет более осторожным, но измены никуда не денутся.

«Такие не меняются, теперь он будет более осторожным, это максимум», - заявила модель в беседе с Woman.ru.

Новости о том, что Natan помирился с женой после скандала на реалити-шоу, появились после его дня рождения. Рэпер праздновал вместе с супругой в караоке, постоянно обнимал ее и посвящал каждую песню. Сам артист пока никаких комментариев по этому поводу не давал.

Напомним, что изменил жене исполнитель с блогершей Лерчек и певицей Бьянкой. Но если со второй были только поцелуи, но с Чекалиной Natan крутил настоящий роман в шоу, который старался безуспешно скрывать.

Ранее Мария Погребняк позвонила рэперу Natan и осудила его за измены.