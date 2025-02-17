«Как так мальчик мог»: Агата Муцениеце разочарована долгожданной встречей с сыном от Прилучного

Вокруг 11-летнего сына Агаты Муцениеце и Павла Прилучного не утихают скандалы. Экс-супруги обратились в суд, чтобы решить, с кем будет жить Тимофей. Несмотря на решение в пользу актрисы, мальчик остается с отцом, что очень травмирует актрису. Более того, наследник не поддерживает с ней общение. Однако звезда «Закрытой школы» случайно встретила ребенка в магазине полтора месяца назад.

Долгожданная встреча произошла в новогодние праздники. Агата ходила с дочерью Мией по магазинам после концерта Петра Дранги, и они случайно встретили Тимофея.

«В итоге с концерта мы решили заехать в магазин и встретили там… Тиму. Не могу сказать, что он мне наговорил приятности. Вообще странно, как так мальчик мог… Ладно, не будем о грустном», — с сожалением призналась звезда в своем YouTube-блоге «Честные будни».

После разборок с Прилучным 35-летняя артистка решила принять сложившуюся ситуацию. Она не пытается навязывать себя сыну и старается спокойно относиться к тому, что Тимофей живет с отцом, хоть и в душе ей, конечно, непросто.

Муцениеце рассуждала на тему того, как родители посвящают всю жизнь детям, забывая о себе. После, когда наследники вырастают, они уже занимаются собой, а не матерью и отцом. Агата считает, что это нормально, поскольку каждый человек строит самостоятельно свое будущее.

Напомним, Агата Муцениеце с 2011 по 2020 год состояла в браке с Павлом Прилучным. Даже спустя пять лет после развода актеры продолжают публичные разбирательства. Согласно решению суда, их сын должен жить с актрисой, но, как выяснилось позднее, Тимофей отказался возвращаться к матери. Как утверждала сама артистка, она не виделась с сыном с августа. Примечательно, что мальчик отметил Новый год вместе с семьей отца.

Недавно ведущая «Голос. Дети» расстроилась из-за вопроса дочки про семью после переезда сына.