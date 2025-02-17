«Пыталась организовать бойкот»: Ксения Бородина накинулась на Седокову из-за ее поведения в шоу

В 2023 году на экраны вышло шоу «Последний герой. Остаться семьей», в котором приняла участие певица Анна Седокова с дочерью Алиной. Ведущая проекта Ксения Бородина призналась, что порядком устала от артистки из-за ее бесконечных капризов.

По словам Бородиной, Седокова не знала, куда приехала. Она отметила, что певица вела себя не как участница.

«Вечно капризничала, была недовольна, много ругалась со съемочной группой, все время предъявляла претензии, подговаривала участников на то, чтобы сделать мне бойкот», — рассказала 41-летняя звезда в эфире «Шоу Воли» на ТНТ.

Ксения призналась, что ей понадобилось время, чтобы отдохнуть в гримерке. Поступок звезды она не оценила.

Во время участия в «Последнем герое» Седокова говорила, что Бородина совершенно неспособна вести экстремальные шоу. Артистку смущало, что на проекте не создали условия, необходимые для более или менее комфортного пребывания. В то время, как ведущая ходила в гриме — ухоженная и свежая.

Ранее Анна Седокова дала концерт в Казахстане после смерти Яниса Тиммы. Артистка впервые за несколько месяцев вышла на сцену.