«Я так много нервничала»: беременная Анна Хилькевич рассказала о риске выкидыша

Российская актриса Анна Хилькевич, известная по роли в сериале «Универ», рассказала об отличиях ее третьей беременности от предыдущих. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Артистка заявила, что боялась выкидыша из-за переживаний.

«Я так много нервничала в этом году по определенному вопросу, что единственное, о чем я думала в беременность — лишь бы из-за этого не случился выкидыш. Но в целом, по самочувствию не тяжелее предыдущих двух», — поделилась Хилькевич.

Напомним, Анна Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Пара сыграла свадьбу в августе 2015 года в Москве. В том же году звезда подарила избраннику дочь дочь Арианну. В 2018-м у супругов появилась на свет вторая дочь Маша.

В ближайшее время супруги должны стать родителями в третий раз.

Ранее Анна Хилькевич призналась, что расстроилась из-за ложных схваток.

Также Хилькевич поведала, как спасла ребенка при падении с лестницы.