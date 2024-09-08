«Ребенок держит меня „в тонусе“»: беременная Анна Хилькевич рассказала о своих переживаниях

Накануне 37-летняя актриса Анна Хилькевич, которая скоро станет мамой в третий раз, вернулась из роддома из-за ложных схваток. Звезда сериала «Универ» вышла на связь в своем Telegram-канале и поделилась эмоциями после произошедшего.

6 сентября Анна Хилькевич сообщила в личном блоге, что поехала в роддом, поскольку ее схватки стали сильными и регулярными. Актриса признавалась, что ждала этого дня с нетерпением. Однако на осмотре выяснилось, что раскрытие маленькое. В результате врачи приняли решение не стимулировать роды и отправили артистку домой.

В личном блоге знаменитость поблагодарила подписчиков за поддержку и рассказала, как себя чувствует после, как она сама выразилась, «генеральной репетиции».

«Я дома со вчерашнего дня, вчера уже отпустили из роддома, и к вечеру совсем отпустило живот. Ребенок держит меня „в тонусе“. Интересный человечек приходит к нам», — поделилась Анна Хилькевич.

Вместе с тем звезда «Универа» рассказала и о своих переживаниях, связанных с ложной тревогой.

«Правда, на меня напала какая-то сильная печаль, будто со мной что-то не так. Знаете, будто не оправдала ожидания, будто обманула», — призналась актриса. В заключение Анна Хилькевич заявила, что уже хочет на работу и «соскучилась по людям, по общению».

Напомним, актриса с 2015 года состоит в браке с бизнесменом Артуром Волковым. У супругов две дочери — 8-летняя Арианна и 6-летняя Анна-Мария. В апреле Анна Хилькевич объявила о третьей беременности.

Ранее сообщалось о том, что беременная Анна Хилькевич рассказала о проблемах в отношениях с мужем.