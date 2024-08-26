Беременная Анна Хилькевич рассказала, как спасла ребенка при падении с лестницы. Актриса пожаловалась на состояние в соцсети.

Анна Хилькевич, находящаяся на последних сроках беременности, вышла на связь и показала свой живот. По словам знаменитости, он уже «очень-очень большой и низко находится», однако ложиться в больницу Анна пока не собирается.

Как выяснилось, с актрисой произошел инцидент, который мог навредить будущему ребенку. Спускаясь по лестнице, Анна оступилась и едва не упала животом на пол.

«Я сегодня так упала! Я летела животом на пол, но в последний момент упала на спину! Перевернулась. Удивительно! Я спасла ребенка», — рассказала артистка.

Ранее Анна Хилькевич заявила, что ей не стыдно за подаренный дочке телефон-раскладушку. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Анастасия Костенко ответила на вопрос об очередной беременности.