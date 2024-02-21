«Я страдала»: Ольга Дибцева рассказала о мучениях на съемках фильма «Холоп 2»

Актриса Ольга Дибцева снималась в фильме «Холоп 2» во время беременности. Об этом сообщает «Мослента».

Ольга Дибцева стала известна благодаря роли Аглаи в фильме «Холоп». Актриса снималась в двух частях комедии. Как оказалось, работа над последним фильмом ей далась особенно тяжело. Дело в том, что Ольга была беременна и ей приходилось носить утягивающие корсеты ради роли.

«Я снималась в корсете, будучи в положении, да еще и при жаре. Но я понимала, что страдаю не напрасно. Это как в ГИТИСе: я страдала, но знала, во имя чего», — высказалась артистка.

По словам Ольги, ей было интересно работать с Климом Шипенко. При этом она назвала его беспощадным специалистом.

Ранее сообщалось о том, что актриса Ольга Дибцева встретила новую любовь. Подробности смотрите в этой новости.

Также мы писали о том, что жена актера Кирилла Зайцева назвала его присутствие на родах самым романтичным поступком.